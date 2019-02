Ryan Reynolds le chafa la alegría a Hugh Jackman de ganar un Grammy por 'El Gran Showman'

La película 'El Gran Showman' ha conseguido el Grammy a Mejor Banda Sonora en un Medio Audiovisual, y aunque Hugh Jackman no ha podido asistir a la ceremonia, la estrella de la cinta ha mostrado su entusiasmo en redes.

Jackman se tomó 'El Gran Showman' como un reto personal y le costó años sacar adelante el proyecto, que ahora ha sido fruto de numerosos éxitos. El actor ha agradecido el honor y reconocido el trabajo de "todo el equipo y el reparto" con un vídeo emocionado. Este premio significa que a Hugh Jackman ya solo le falta un Oscar para conseguir el EGOT, el completo de premios formado por Emmy, Tony, Grammy y Oscar.

Sin embargo, toda esta felicidad era una invitación irresistible para su 'frenemie' Ryan Reynolds, que no tardó en responder a su publicación con un ingenioso hashtag para trollearle: #ThankHughNext, un juego de palabras haciendo alusión al single de Ariana Grande en el que desecha a todos sus ex, 'Thank U, Next'.

