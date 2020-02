Ryan Gosling se ríe de su papel en 'La La Land'

Que este es el año de Ryan Gosling está más allá de toda discusión. Después de haber enamorado al mundo con su interpretación en 'La La Land', ahora presenta uno de los proyectos más esperados de la temporada, 'Blade Runner 2049'.

Ryan ha vuelto también a la pequeña pantalla para presentar Saturday Night Live con un divertido monólogo riéndose de sí mismo y del éxito del musical que protagoniza junto a Emma Stone.

"Me siento muy honrado de estar aquí de nuevo presentando SNL", se presentaba Gosling. "No me sentía tan emocionado desde que salvé el jazz... ¿Sabéis que he salvado el jazz, no?".

Haciendo referencia a la pasión de Seb, su personaje en 'La La Land', el actor continuó: "A ver es que hice una película, 'La La Land', y todo el mundo estaba diciendo que salvé el jazz... Supongo que estaba muriendo y lo salvé".

Pero esto era solo el principio de un monólogo cargado de autoparodia que hizo las delicias de todos sus fans.

"Yo estaba en plan, ¿yo? ¿Ryan Gosling? ¿Un niño blanco de Canadá? Supongo que puedo intentar salvar el jazz... Y lo hice".

La broma continuó con el actor y músico hablando sobre la historia del jazz y acabando en su primer encuentro con Harrison Ford, que le preguntó, "¿qué demonios es el jazz?".

Y sí, también hubo una participación de piano y un final apoteósico con su compañera de reparto y amiga, Emma Stone, que apareció para intentar decirle por enésima vez que deje de presumir que ha salvado el jazz.

Ryan Gosling estrena 'Blade Runner 2049' el 6 de octubre, pero mientras tanto puedes ponerte este vídeo en bucle para pasar el tiempo.