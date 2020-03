Un Ryan Gosling en miniatura invita a Emma Stone a su baile de instituto con un vídeo recreando 'La La Land'

Un adolescente de Arizona ha invitado a Emma Stone a ir con él a su baile de instituto de la mejor forma posible en la vida: cantándoselo al estilo del inicio de 'La Ciudad de las Estrellas - La La Land'.

El joven de 17 años quiere ser director de cine y ha puesto todos sus conocimientos en este vídeo que ya ha dado la vuelta al mundo como la "promposal", un remake de la genial canción 'Another day of sun' acompañado de todos sus amigos.

Además de replicar el estilo de grabación en plano secuencia del director Damien Chazelle, Jacob ha compuesto su propia letra para la ocasión para convencer a Emma Stone de que ser su cita sería maravilloso (o al menos para echarse unas risas).

Las alusiones a su parecido con Ryan Gosling tampoco se han hecho esperar, aunque estén un poco "cogidas con pinzas" como él mismo dice en su canción.

¿Lo habrá visto ya Emma Stone? Difícil decir que no a un despliegue tan loco como este. Pero... ¡A bit of madness is key!