Ryan Gosling ficha a Eva Mendes para su debut como director en 'How to Catch a Monster'

Parece que la carrera de un buen actor de Hollywood no llega a la cúspide si no debuta como director. Después de actores como George Clooney, Sean Penn o Nicolas Cage, ahora le ha llegado el turno a Ryan Gosling, uno de los actores de moda que ya ha confirmado que debutará tras las cámaras con ‘How To Catch a Monster‘, un cuento de hadas moderno.

Para el esperado debut, el actor ya confirmó la presencia de Christina Hendricks como protagonista de la cinta. La última noticia que está revolucionando los medios internacionales es que Gosling ha fichado a Eva Mendes, su pareja en la vida real, para el reparto de la película.

El rodaje está previsto que comience esta primavera, y después de trabajar a las órdenes de directores como Terrence Malick, George Clooney o Nicolas Winding Refn, estamos dispuestos a ver lo que Gosling reúne con su primera incursión tras la cámara y como guionista de la película.

Eva Mendes y Ryan Gosling tienen pendiente el estreno de 'The Place Beyond the Pines', drama en el que Gosling interpreta a Luke, un motorista que se entera que ha sido padre. Para poder mantener a su hijo, utilizará su mejor destreza, conducir una moto, para atracar bancos y conseguir dinero para su hijo.

Estará constantemente acosado por un policía, Bradley Cooper, y Mendes será la pareja sentimental del atracador. Rose Byrne también se dejará ver con los tres actores protagonistas.