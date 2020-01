Ryan Gosling confiesa que Harrison Ford le pegó un puñetazo y que lo que vino después fue aún peor

Las plegarias de los fans del clásico de ciencia ficción 'Blade Runner' fueron escuchadas hace unos meses al confirmarse la secuela, recientemente titulada 'Blade Runner 2049'.

El hecho de que cuente en su reparto de nuevo con Harrison Ford acompañado nada menos que de Ryan Gosling también ayuda a que la emoción por el proyecto de Ridley Scott, que esta vez participa en el guión pero deja las riendas de la dirección a Denis Villeneuve, sea gigantesca.

Ryan Gosling toma así el testigo de Ford en esta nueva entrega, aunque probablemente no pensara que iba a suponer que le pegaran un puñetazo en la cara.

Al parecer, cuando estaban rodando una escena juntos, Harrison Ford le golpeó accidentalmente. En una entrevista con GQ Gosling ha explicado la historia del incidente y lo que pasó después, y no tiene desperdicio.

"Sí, me pegó en la cara. Fue un poco un rito de iniciación. Estábamos haciendo una escena de lucha, y bueno, pasó. Pero lo gracioso es que, después de pasar, me trajeron hielo para la cara, y Harrison me empujó fuera para meter él su puño en el hielo".

Denis Villeneuve, el director de la película, intentó que el actor se sintiera mejor con las palabras adecuadas: "Míralo así, te acaba de pegar Indiana Jones".

Ahí no acabó la cosa, y es que Ryan confesó qué hizo Ford después.

"Cuando pasó todo vino con una botella de whiskey, y pensé, 'sabía que algo así pasaría'. Entonces sacó un vaso del bolsillo, me sirvió, y se fue con el resto de la botella. Supongo que sintió que no habíamos conectado suficiente para ganarme la botella entera".

Sin duda Harrison Ford es un personaje digno de conocer. Y si nos lo cuenta Ryan Gosling, más.

"Mira, dicen que es mejor no conocer a tus héroes, pero yo a eso añadiría '...a no ser que sean Harrison Ford'. Porque es un hijo de puta muy grande".

¿Estamos ante un bromance en ciernes? Shut up and take our money.