Ryan Gosglin se estrena como director y guionista en un cuento del siglo XXI

A Ryan Gosling ya le quedan pocas cosas por hacer. Si durante el último año ha estado promocionando más de cuatro películas, ahora va a ponerse manos a la obra con una obra propia. 'How to catch a monster' es un cuento de hadas moderno y adaptado al siglo XXI, como él mismo.

Marc Platt y Adam Siegel producirán la cinta a través de la compañía Marc Platt Productions, junto al propio Gosling, que lo hará mediante su empresa Phantasma Films, y Michel Litvak y David Lancaster, de Bold Films.

"Tenemos una confianza tremenda en Ryan, Christina, Marc y Adam, tanto personal como profesionalmente. Nos encantó el guión de Ryan y estamos deseando cuidar la siguiente fase de su carrera", explicó Litvak en un comunicado.

Por su parte Platt, que ya colaboró con Gosling y Hendricks en 'Drive', dijo estar encantado de producir el debut del actor como director y guionista."Ha compuesto un guión precioso e inolvidable y tiene una visión muy clara sobre cómo darle vida. Su habilidad para atraer al público de todo el mundo como actor le servirá como cineasta", explicó el productor.

Según el comunicado oficial, "How to Catch a Monster" es un cuento de hadas moderno que contiene elementos de fantasía y suspense. La historia sigue las andanzas de Billy, una madre soltera con dos niños que se sumerge en un mundo macabro y oscuro repleto de misterios.

Gosling, candidato al Óscar por "Half Nelson" (2006), tiene pendiente el estreno de "The Place Beyond the Pines", coprotagonizada por Bradley Cooper y su pareja en la vida real, Eva Mendes, cuya puesta de largo tendrá lugar en el próximo Festival de Cine Internacional de Toronto.