Rupert Grint se va a la guerra en tráiler de 'Into the White'

Tras el cierre definitivo del colegio Hogwarts, los protagonistas inician una nueva vida cinematográfica fuera de la franquicia creada por JK Rowling.

Al primero que vimos en fue a Daniel Radcliffe que abandonó definitivamente su papel de mago para pasarse al cine de terror interpretando a un joven abogado con hijos en ‘The Woman in Black’. Más tarde pudimos ver el nuevo trabajo de Emma Watson que cambia el uniforme del colegio Hogwarts por unas vestimentas que nos remontan a tiempos pasados. La actriz interpretará a Lucy, la asistente de vestuario de Marylin en ‘My Week With Marilyn’.

El último en dar el salto a la gran pantalla ha sido Rupert Grint que interpretará a un soldado británico en plena Guerra Mundial en su nuevo trabajo ‘Into The White’.

Se trata de un drama bélico que se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial. El argumento se centra en varios pilotos enemigos, unos del bando alemán y otros del bando británico, que terminan en el frío y desolado desierto helado de Noruega. Allí tendrán que dejar atrás sus diferencias y colaborar para conseguir salvar la vida. Una experiencia que puede hacer surgir la amistad o acabar con ellos para siempre.

La película protagonizada por el actor, que durante diez años dio vida a Ron Weasley, no tiene fecha de estreno aunque se espera que llegará a mediados del 2012.