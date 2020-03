Rupert Grint conoce a su 'yo futuro' en 'Harry Potter y el Legado Maldito'

Rupert Grint, el actor que dio vida a Ron Weasley en la ocho películas, no ha querido perderse la obra, y el otro día fue a disfrutar de los dos actos . Al finalizar la función el intérprete aprovechó para saludar al elenco de la obra y no sólo se hizo una fotografía con todos los actores, también posó junto a su 'yo futuro', el actor Paul Thornley , que da vida al Ron Weasley adulto.

.@paulfthornley meets Rupert Grint after the #CursedChild performance this evening. #KeepTheSecrets pic.twitter.com/Z8Lh8SvdJg