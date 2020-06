A la espera de que se confirme si finalmente Johnny Depp volverá a participar en la nueva entrega de 'Piratas del Caribe', Disney podría confiar de nuevo en Robert Downey Jr. tras terminar su interpretación como Iron Man en 'Vengadores: Endgame'.

Así lo asegura el medio We Got this Covered, que informa que Disney estaría interesado en que Robert Downey Jr. tuviera un pequeño papel secundario, a modo de alivio cómico, en un rol distinto al que nos tiene acostumbrados.

Esta información es a día de hoy poco más que un rumor, y aunque la productora aún no ha dicho nada al respecto del hipotético fichaje de Robert Downey Jr. , ¿te imaginas cómo de genial puede ser ver a estos dos titanes de la interpretación juntos en la misma película?

