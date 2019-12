Después del fenómeno mundial que ha sido 'Joker', la posibilidad de una secuela ha sido muy comentada durante semanas.

Finalmente el propio director, Todd Phillips, aclaró que la continuación no estaba aún en marcha pero que no era ningún secreto que tanto él como Joaquin Phoenix habían hablado de una secuela "desde la segunda semana de rodaje".

Ahora, We Got This Covered ha reportado que fuentes cercanas al proyecto aseguran que ya se está hablando de una trilogía en el 'Jokerverso' y que en algún momento aparecerá el Bruce Wayne adulto, es decir, Batman.

Dado que el papel de Robert Pattinson no podría encajar en la línea temporal del universo presentado en 'Joker', ya estarían pensando en otras estrellas que pudieran dar vida a esta nueva versión del Justiciero de Gotham.

Ryan Gosling en 'First Man - El primer hombre' | Universal Pictures

El medio asegura que el primero en considerarse ha sido Bradley Cooper, con quien Phillips ya trabajó en 'Resacón en las Vegas', y que el estudio al parecer estaría interesado en Ryan Gosling como nuevo Bruce Wayne.

Esto no son más que especulaciones y fuentes no confirmadas, pero el hecho de que una secuela de 'Joker' esté generando tanta expectación debe ser un aliciente para que el proyecto siga adelante.

