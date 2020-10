"Se aprovechó": Rumer Willis, hija de Demi Moore y Bruce Willis, habla de su traumática primera vez con un hombre mayor

Rumer Willis es la hija mayor de Demi Moore y Bruce Willis quien el pasado mes de agosto cumplió 32 años. La primogénita del ex matrimonio ha seguido la carrera de sus padres apareciendo en títulos como: 'Érase una vez en... Hollywood', 'Combate en el cielo', o en la serie 'Empire', entre muchos otros.

Recientemente la intérprete ha acudido al programa de Jada Pinkett Smith, 'Red Table Talk', donde se ha sentado en la famosa mesa redonda de la mujer de Will Smith junto a la madre de Jada, su hija Willow y la modelo y cantante Amber Rose.

Las cinco mujer mantuvieron una conversación muy importante y poco presente sobre el consentimiento a la hora de mantener relaciones sexuales. Sobre este asunto, Rumer, confesó la traumática experiencia que tuvo cuando perdió la virginidad con un "hombre mayor".

"Cuando perdí mi virginidad a los 18, estaba más preocupada por la vergüenza que sentía por no haberlo hecho antes que por otra cosa. No fue abuso ni violación, pero no dije que sí", declara. Para después marizar: "Simplemente dejé que sucediera".

"Era mayor y se aprovechó sin asegurarse [de si yo quería]. Eso es lo que creo que es la responsabilidad masculina. No significa no, pero ¿Qué pasa si no puedes decir que no?", decía emocionada.

Willis compartía después en sus redes sociales una publicación donde escribía al respecto: "El consentimiento es un tema que ha estado presente en mi vida y en la conversación más que nunca y si bien es muy difícil hablar de él, es importante decir tu verdad. No hay área grises. Gracias Jada Pinkett Smith, Willow Smith y Adrienne Banfield Norris por el espacio seguro y amoroso para discutir un tema tan sensible e importante".

