La ruina económica de Matt Damon y Ben Affleck antes de triunfar en Hollywood: "Estábamos sin blanca"

Matt Damon y Ben Affleck llevan siendo amigos desde que se conocieron cuando no eran más que dos niños en Cambridge, Massachusetts. Desde entonces entablaron una amistad que les ha llevado a trabajar juntos en varias ocasiones en la industria del cine, en películas como 'El indomable Will Hunting' o 'Dogma'.

Aunque ahora Matt y Ben continúan por separado, Matt con la promoción de su nueva película 'Stillwater', que se estrenará este mes de agosto y Ben con su estreno el año pasado de 'The Way Back'. Si bien es cierto que ambos han gozado de un éxito innegable pero, sus principios no fueron fáciles, y los actores vivieron unos tiempos algo más duros.

Durante los eventos promocionales de 'Stillwater', el actor ha contado una de sus etapas más complicadas en las que vivió en una situación económica preocupante. Parece que mientras estaban desarrollando 'El indomable Will Hunting', Ben terminó con su prometida y tuvo que dormir en el sofá de Matt: "Ben no vivía con nosotros porque estaba prometido. Pero al final rompieron su compromiso y vino a mi sofá en un sitio enano. Y Ben es muy alto, se le salían las piernas. Cada mañana que veía eso pensaba, 'Dios, esto es ridículo'", cuenta en The Sun.

Matt Damon y Ben Affleck | Getty Images

Además, habla de su precaria situación económica: "Estábamos sin blanca, no teníamos crédito, no teníamos nada. Así que la gente nos decía, 'No podemos alquilarles'", cuando buscaban sitio para vivir juntos.

A pesar de esto, Damon habla sobre la esperanza que tenían en esos días: "Lo único que teníamos era el artículo en Daily Variety y estábamos en portada, que decía algo así como, 'Estos dos idiotas venden un guion'"

Y añade: "Así que llevábamos la revista Variety con nosotros y decíamos, '¡Somos estos dos tíos! Mira, no tenemos dinero ahora mismo, pero puede alquilarnos, le pagaremos'. Y un señor lo hizo"

Matt Damon rechazó protagonizar 'Avatar'

Matt Damon continúa con la promoción de su nueva película 'Stillwater' y en el último acto promocional el actor ha contado cómo rechazó salir en la película 'Avatar': "Me ofrecieron un papel en una pequeña película, llamada 'Avatar'"

El actor cuenta que cantidad le ofreció el director James Cameron: "James Cameron me ofreció el 10% de los beneficios. Pasaré a la historia... Nunca conocerás a un actor que haya rechazado más dinero"

