J.K. Rowling la lía y pide perdón públicamente a Donald Trump

La escritora de éxito mundial J.K. Rowling | Gtres

Se publicó un vídeo de Donald Trump dando la mano a una serie de niños en una visita presidencial. La polémica llegó cuando un niño con discapacidad parecía estar dándole la mano y el presidente no le corresponde. Estas imágenes no tardaron en viralizar y la propia autora cargó en contra de su decisión. La madre del niño aclaró que en ningún momento el niño trataba de alcanzar a Trump y que el presidente tampoco le ignoró. Todo se trataba pues de una mala interpretación de los hechos, por lo que la gente que se encontraba allí ha podido clarificar el asunto. Rowling ha dado la cara y se ha disculpado públicamente por su error. Ha pedido perdón a la familia y ha eliminado los anteriores tuits. También ha afirmado que se dejó llevar por sus "propios sentimientos acerca de las personas con discapacidad que son ignoradas". Por lo que si el líder de la nación más influyente participaba en algo así, estaba en manos de la escritora denunciarlo. Independientemente de esto, J.K. Rowling pelea a diario por eliminar toda clase de discriminación en un momento que el mundo lo necesita. Es de agradecer que alguien de su estatus social no se olvide de los que están por debajo y plante cara a los de arriba. Aunque a veces pueda equivocarse, la escritora no tiene ningún problema en reconocer sus errores y pide disculpas con orgullo.

Re: my tweets about the small boy in a wheelchair whose proferred hand the president appeared to ignore in press footage, multiple /1 — J.K. Rowling (@jk_rowling) 31 de julio de 2017

sources have informed me that that was not a full or accurate representation of their interaction. I very clearly projected my own /2 — J.K. Rowling (@jk_rowling) 31 de julio de 2017

sensitivities around the issue of disabled people being overlooked or ignored onto the images I saw and if that caused any distress /3 — J.K. Rowling (@jk_rowling) 31 de julio de 2017

to that boy or his family, I apologise unreservedly. These tweets will remain, but I will delete the previous ones on the subject. /4x — J.K. Rowling (@jk_rowling) 31 de julio de 2017

