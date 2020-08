Rose McGowan acusa al director de cine Alexander Payne de abusar sexualmente de ella cuando tenía 15 años

La actriz Rose McGowan ha acusado al director de cine Alexander Payne de haber abusado sexualmente de ella cuando era una adolescente de 15 años.

"Alexander Payne, me sentaste y me pusiste una película de porno blando que dirigiste para Showtime con otro nombre", ha asegurado McGowan en el primero de los tuits en los que detalló su acusación. "Todavía recuerdo tu apartamento [en el barrio de Los Ángeles de] Silver Lake. (...) Me dejaste en una esquina después. Tenía 15 años", añadió.

La actriz, que es una de las voces con más eco en el movimiento #MeToo en contra del abuso sexual, dijo que espera de Payne que reconozca lo sucedido y "una disculpa" y agregó que no quiere "destruir" al director o a su carrera.

Se llevó el premio a mejor interpretación masculina por 'Nebraska' | Gtres

Horas después, McGowan publicó un nuevo mensaje dando más detalles de su acusación y de las razones que le han llevado a hacerlo público ahora.

"Durante años, había creído que las relaciones sexuales que tuve con un hombre fueron una experiencia sexual. Ahora sé que me engañó para abusar de mí", explicó la intérprete conocida por la serie 'Embrujadas' (1998-2006) y por la película 'Grindhouse' (2007), de Quentin Tarantino y Robert Rodriguez. "Hice una prueba para él con 15 años. Después de mi experiencia con él, dejé la actuación por completo hasta que fui 'descubierta' con 21 años", señaló.

"Si estás intentando tener sexo con una menor, estás cometiendo un crimen, incluso si la menor no lo sabe. A mí me atraía él, así que pensé que era mi culpa, pero eso no es correcto. No era una adulta", afirmó McGowan, quien dijo que por haber estado dentro de "la secta de Hollywood" no se había dado cuenta hasta ahora de que aquello fue un episodio de abuso. Por ahora, Payne no ha respondido a estas acusaciones. Payne tiene 12 años más que McGowan, por lo que, si las acusaciones de la actriz fueran ciertas, en el momento de lo sucedido tenía en torno a 27 años.

Payne es uno de los directores estadounidenses más aclamados de los últimos veinte años, cuenta con dos Oscar al mejor guion adaptado por 'Entre copas' (2004) y 'Los descendientes' (2011), y su filmografía incluye otros títulos como 'A propósito de Schmidt' (2002) y 'Nebraska' (2013).