Rooney Mara y Daniel Craig en el que podría ser el cartel definitivo de 'Millenium'

'The girl with the dragon tattoo' (conocida en España como 'Los hombres que no amaban a las mujeres'), continúa con su campaña promocional y en esta ocasión ha lanzado un nuevo téaser póster que podría tratarse del cartel oficial.

El primer y polémico cartel que salió a la luz tuvo que ser censurado porque se le veía el pecho a Rooney. Más tarde nos sorprendieron con un nuevo téaser póster que a simple vista estaba sin acabar. Se trataba de un extraño cartel creado por el mismo artista gráfico que hizo el anterior y en el que aparecía la cara de Craig cortada con la silueta de Mara.

En este nuevo y posiblemente definitivo cartel, vuelven aparecer los protagonistas de la película. De fondo y ocupando toda la imagen aparece la cara de Mara mientras que la sombra de Daniel Craig está en un segundo plano.

El argumento de la película ya nos lo adelantaba el tráiler que publicamos hace tiempo y no tiene muchas sorpresas. Trata sobre un periodista que recibe el encargo de un empresario para investigar la muerte de una joven años atrás. Durante su periplo se destaparán tramas conspiratorias y secretos empresariales que llegarán teñidos de la violencia y misterio que Fincher crea en todos sus trabajos.

El estreno en EEUU está previsto para el próximo 21 de diciembre de este mismo año y para que llegue a nuestros país tendremos que esperar hasta el 13 de enero de 2012.