Ron Perlman rompe su silencio tras saber que no protagonizará la nueva película de 'Hellboy'

Guillermo del Toro fue el encargado de dirigir las dos primeras entregas de 'Hellboy' en 2004 y 2008, que pese a no triunfar en la taquilla, consiguieron recaudar casi 300 millones de dólares entre las dos cintas. El pasado mes de febrero el cineasta comentó que estaba dispuesto a lanzar una tercera película, aunque unas semanas más tarde reconocía que esto no sería posible.

Gettin alotta twitter love 2nite. Feelin it. Diggin it. Much obliged, you, the faithful...

Thank you all for the nice Tweets and love.