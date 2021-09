¿Le rompió la nariz? Dave Bautista aclara lo que ocurrió con Daniel Craig ('Sin tiempo para morir') en una escena de lucha

'Sin tiempo para morir' es uno de los estrenos más esperados de los últimos años y por fin este viernes verá la luz en los cines.

La cinta, que será la gran despedida de Daniel Craig como el agente 007, ha sufrido muchos retrasos debido al COVID pero las primeras críticas aseguran que la espera ha merecido la pena.

Durante la promoción de la película, Daniel Craig contó una curiosa historia en el programa de Graham Norton que ocurrió en el rodaje de 'Spectre' con el actor Dave Bautista, que se ha acabado haciendo viral.

Craig confesó que se había roto la rodilla durante una escena de lucha: "Dave fue genial conmigo pero es un tipo muy, muy grande y me estaba lanzando contra una pared, pero gentilmente. Y le dije, 'Dave, Dave, me puedes dar caña un poco, no pasa nada'. Y entonces lo hizo y acabé con la rodilla rota", revela.

Pero la cosa no terminó ahí, pues continuando con la escena, fue Daniel quien acabó haciendo daño accidentalmente a Bautista. "Le rompí la nariz. Fue un error... Le tiré un puñetazo y le di en la nariz y escuché como un crack y salí corriendo", confiesa".

Dave Bautista tiene pruebas

Ahora el propio Bautista se ha pronunciado sobre la curiosa historia, corroborando que efectivamente Craig le rompío la nariz. Sin embargo, él aclara que no huyó en absoluto.

"¡¡¡No corrió!!! Empezó a gritar 'Joder le he roto la nariz!', y lo hizo. Y entonces me abrazó, se disculpó, nos reímos, me cambié de ropa, me metí papel en la nariz y continuamos haciendo una de las mejores escenas de lucha que hay. Estoy muy orgullos de ella. Y mira que me gusta DC", termina diciendo en guiño a su personaje en 'Guardianes de la Galaxia.

Además, Dave acompañaba sus palabras de una curiosa prueba, el selfie que se hizo justo después del incidente.

De qué va 'Sin tiempo para morir'

El legendario espía James Bond ha dejado el servicio activo. Su paz dura poco ya que su viejo amigo Felix Leiter de la CIA aparece pidiendo ayuda, lo que lleva a Bond al rastro de un misterioso villano armado con nueva tecnología peligrosa.

