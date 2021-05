La cosa se calienta: El romance de Jennifer Lopez y Ben Affleck avanza según fuentes cercanas

Parece ser que 'Bennifer' está de vuelta. La pareja de actores formada por Ben Affleck y Jennifer Lopez comenzaron una historia de amor en 2002 que tan solo duró dos años. Ahora, 17 años después parece que han vuelto a retomarlo donde lo dejaron y quién sabe si serán la nueva pareja sorpresa.

Hace unas semanas anunciábamos la escapada de los actores a Montana, donde ya los rumores sobre una posible reconciliación cada día eran más fuertes.

Pero no solo eso, también descubrimos que Ben Affleck le habría estado mandado cartas a Jennifer después de su ruptura con la actriz Ana de Armas. En ellas, todo serían palabras de amor y cariño, donde el actor expresa que la anhela y que puedes ver en el vídeo de arriba.

Ambos se habrían estado escribiendo desde febrero hasta mayo, cuando se produjo el reencuentro.

Una fuente cercana a los actores le dijo recientemente al medio 'Us Weekly' que "se lo están tomando con calma pero las cosas se están moviendo en una dirección romántica". Además de afirmar: "[Ella] siente algo por Ben".

Además, mencionó que la actriz "disfrutó mucho de su viaje a Montana y ama la amistad que tiene con Ben".

Otra fuente le dijo al medio 'People' que "la pareja está en contacto todos los días y están planeando volver a verse pronto". Por lo que señala esta fuente, Jennifer estaría muy emocionada por como están surgiendo las cosas con Ben.

El guiño de Jennifer Lopez a Ben Affleck en Instagram

Recientemente la cantante publicó en su cuenta oficial de Instagram el montaje de un vídeo promocionando su álbum de 2002 'This Is Me… Then', en el que incluía canciones que hablaban de su relación con Ben.

"Todos mis álbumes son muy especiales para mi, pero 'This Is Me… Then' es mi álbum favorito de todos los que he hecho… ¡hasta ahora!", escribía junto al vídeo. Además, en ese breve vídeo se incluyen clips de ella del vídeo musical 'Jenny From the Block', protagonizado por el actor.

