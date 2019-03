'Rogue One: Una historia de Star Wars': Jyn Erso lucha por la rebelión en este nuevo spot televisivo

Cada vez queda menos para que llegue a lo cines 'Rogue One: Una historia de Star Wars'. La película dirigida por Gareth Edwards y protagonizada por Felicity Jones, se estrenará el próximo 16 de diciembre.

En este nuevo spot televisivo, se puede ver un adelanto de cómo será el inspiracional personaje de Jyn Erso, animando al resto de rebeldes a luchar en contra del Imperio. Además, por primera vez podemos ver cómo se refiere a la Estrella de la Muerte por su nombre y defenderá su propósito de robar los planos de la misma.

'Rogue One: Una historia de Star Wars' será el primero de los tres spin-off de la saga, que, al parecer, no tendrán ninguna conexión entre ellos. La segunda historia se adentrará en las aventuras del joven Han Solo y la última todavía no tiene un argumento confirmado aunque se cree que puede tener como protagonista al huérfano Boba Fett.