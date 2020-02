Aunque todavía quedan unos meses para poder disfrutar de 'Rogue One: Una historia de Star Wars', gracias a los pequeños avances ya hemos podido echarle un primer vistazo a Jyn Erso, la protagonista de la película. Esta es una joven rebelde es reclutada por la resistencia para infiltrarse en el bando enemigo y poder robar los planos de la estrella de la muerte.

Erso está interpretada por la actriz británica Felicity Jones ('La teoría del todo') que para meterse en la piel de Jyn ha tenido que adoptar un acento americano. La misma intérprete explica que la persona que le sirvió de más ayuda para esto no fue otra que Sigourney Weaver.

Jones cuenta que ha visto todos los vídeos de youtube de Weaver para poder imitar su acento y que cuando la conoció en el set de 'Un monstruo viene a verme' (La última película de Bayona, estrenada en el Festival de Toronto) le contó que gracias a ella Jyn existía:

"He estado viendo vídeos de Sigourney para poder imitar su acento. Así que sentía una conexión íntima con ella antes de conocerla. Y cuando la conocí le dije 'He estado viendo todos esos vídeos de Youtube en los que haces entrevistas para poder imitar tu acento' y ella contestó 'Oh, guay' y yo estaba como si fuera una fan loca", explica Jones a The Playlist.

'Rogue One: Una historia de Star Wars' llega a los cines el 16 de diciembre. Junto a Felicity Jones, el reparto de la película es completado por Diego Luna, Mads Mikkelsen, Orson Kremmic y Alan Tudyk.