El rodaje de 'Misión: Imposible 7', suspendido de nuevo por casos de coronavirus pese a las estrictas medidas de Tom Cruise

La producción de 'Misión: Imposible 7' no esta saliendo como se esperaba. El rodaje ha sido paralizado hasta en dos ocasiones debido al coronavirus y parece que esta es la tercera.

El pasado mes de diciembre, el protagonista y productor de la película, Tom Cruise, estallaba tras las tensiones y la responsabilidad que sentía. Se filtró un vídeo que acabó siendo viral donde Cruise gritaba al equipo por no respetar las normas de seguridad para prevenir el COVID-19.

Poco después, se sinceraba sobre el incidente en un reportaje con Empire Magazine: "Había mucho en juego llegados a ese punto", se justificaba el protagonista tras lo ocurrido en el set de grabación.

No obstante Cruise deja también claro al medio que en ese momento no estaba gritando a "todo el equipo", sino que pidió que salieran del set para hablar con un "grupo selecto" de personas. Puedes ver el resto de la conversación del audio filtrado aquí.

Se suspende el rodaje por tercera vez

Ahora el medio The Hollywood Reporter (vía Comic Book) ha revelado que el rodaje ha tenido que ser pospuesto 14 días por coronavirus. Según el medio, al menos una persona ha salido positiva en una prueba rutinaria de Coronavirus.

Por el momento, se desconocen cuántas personas pueden estar contagiadas pero se habla de más de una.

"Hemos detenido temporalmente la producción de Misión Imposible 7 hasta el 14 de junio, debido a resultados positivos de coronavirus en las pruebas rutinarias. Estamos siguiendo todos los protocolos de seguridad y vamos a seguir monitoreando la situación", dijo la producción de la película.

