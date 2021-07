Robin Williams habría cumplido hoy 70 años: Este es el infierno que vivió antes de su muerte

Robin Williams es uno de esos actores siempre presente en el imaginario colectivo. 'Señora Doubtfire', 'Jumanji', 'El club de los poetas muertos' o 'El indomable Will Hunting' son algunas de las películas en las que participó y, además, son obras de gran referencia todavía ahora. Además, también fue actor de doblaje, en papeles tan emblemáticos como el Genio de 'Aladdín'.

Hoy cumpliría 70 años, pero Robin Williams falleció el 11 de agosto de 2014 y todo el mundo quedó conmocionado ante semejante pérdida en el mundo de la interpretación. Su cuerpo fue encontrado en su casa de Paradise Cay (California), donde decidió quitarse la vida.

Según de Dave Itzkoff, el redactor de Cultura del diario The New York Times y el autor del libro 'Robin', fueron muchos los factores que pudieron precipitar su suicidio.

Se sabe que Robin Williams tenía una terrible depresión, que tenía miedo a no poder volver a hacer reír al público, arrastraba su divorcio de Marsha Garces, su segunda esposa y madre de dos de sus tres hijos, y había sido diagnosticado de Parkinson; aunque más tarde, en su autopsia, detectaron que en realidad no sufría Parkinson, sino Demencia con cuerpos de Lewy.

"Es una enfermedad devastadora, mortal, rápida y progresiva", explica el neurólogo Bruce Miller en el documental 'El deseo de Robin', cuyo tráiler puedes ver en el vídeo de arriba, en el que se exploran los trastornos mentales de Robin Williams. "Estuve viendo cómo afectó a su cerebro. Me di cuenta de que esta era la forma más terrible de Demencia con cuerpos de Lewy que había visto jamás. No había ningún área que no estuviese afectada. Me sorprendió mucho que Robin pudiera caminar o moverse", añade.

Su última serie fue 'The Crazy Ones' y, aunque su sueldo por capítulo pudo ser un soplo de aire fresco para su estabilidad económica, la crítica fue tajante con él, justo en su momento más vulnerable emocionalmente. "Williams parece exhausto. También lo está el show", decía una de ellas, en referencia a su estado tanto delante como detrás de la cámara.

Pero su polifacético amigo Billy Crystal también notó cómo se encontraba en una cena en Los Ángeles: "Me abrazó de despedida, y a Janice [la esposa de Billy Crystal], y se puso a llorar. Le pregunté qué le pasaba y dijo: 'Solo estoy muy feliz de verte. Ha pasado mucho tiempo. Sabes que te quiero'".

"Los demonios todavía están ahí. La vocecilla diciéndome que soy una basura, que no soy nadie, todavía está ahí, créame", llegó a decir Robin Williams alguna vez respecto a su autoestima.

Así, ahora todo parecen señales de lo que ocurrió aquella noche de agosto de 2014, tras la que Susan Schneider, su pareja desde hacía tres años, encontró la tragedia por la mañana. "Como siempre hacíamos, nos dijimos el uno al otro: 'Buenas noches, mi amor'", explicó ella, que relató también como por la noche él le ofreció un masaje, con total naturalidad, aunque ella lo rechazó.

Este 21 de julio Robin Williams cumpliría 70, el maravilloso actor que el mundo de la interpretación perdió un 11 de agosto, pero que el público no perderá jamás.

