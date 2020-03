El actor británico Elliot Warren se acaba de unir de forma oficial al reparto ya de por sí numeroso de 'The Batman', cuyo rodaje está teniendo lugar actualmente en Londres.

En la web iMDB Pro se acaba de añadir dicho crédito a la carrera del intérprete, poco conocido en nuestro país, que ha participado en proyectos como la última adaptación para la televisión de ‘Cuento de Navidad’.

Elliot no es el único nuevo fichaje anunciado, ya que Mark Killeen, de 'Resurrection', también se ha incorporado el reparto. Aunque sus papeles no están confirmados, por su apariencia Elliot Warren bien podría ser Robin, aunque no parece que en el espacio temporal de la vida de Bruce Wayne que se narra en 'The Batman' tenga cabida este personaje.

Otra opción es que tanto Warren como Killeen sean los esbirros de ‘Enigma’, el villano que interpreta Paul Dano. El estreno de 'The Batman', con Robert Pattinson a la cabeza, está previsto para el 25 de junio de 2021. ¡Deseando estamos ver el resultado!

Elliot Warren, segundo por la izquierda, sosteniendo un premio Tony | Getty Images

