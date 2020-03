Robert Redford participará en 'Capitán América: el soldado de invierno'

Hace una semana escuchamos los primeros rumores de que el veterano Robert Redford estaba dentro de las negociaciones para interpretar al líder de S.H.I.E.L.D, la agencia de orden público y espionaje del universo Marvel en 'Capitán América: el soldado de invierno'.

El propio Redford lo ha confirmado los rumores en una entrevista con 'Los Angeles Times' durante la promoción de su última película 'The Company You Keep', en la que es director y productor además de protagonista.

"Voy a hacer esta película porque es diferente. Es algo nuevo para mí" ha explicado el actor. Redford es nuevo en el mundo de los superhéroes, pero parece estar muy ilusionado con el nuevo proyecto: "Creo que estas películas son muy poderosas. Creo que son geniales. Este es el tipo de película que me hubiera encantado ver cuando era un niño".

Desde el primer momento, la relación de Robert Redford con el proyecto de Marvel extrañó a la prensa cinematográfica debido a que el actor es un defensor a ultranza del cine de bajo presupuesto y fundador del Instituto Sundace y su festival del cine independiente, y hacía tiempo que no participaba en una superporducción como esta.

Redford se une al reparto encabezado una vez más por Chris Evans como 'Capitán América' junto a Sabastian Stan que dará vida a Bucky Barnes, 'El soldado de invierno'. También Samuel L. Jackson volverá a retomar su papel de Nick Fury.

A todos ellos se unen Scartlett Johansson que dará vida a Natasha Romanoff (más conocida como la Viuda Negra), Cobie Smoulders que interpretará a Maria Hill, ex-directora de S.H.I.E.L.D y Emily Van Camp que será Sharon Carter, la Agente X.

'Capitán América: el soldado de invierno' contará la historia del soldado de invierno, excompañero de Steve Rogers ('Capitán América') en la Segunda Guerra Mundial, que es encontrado por la URSS en un lago helado, donde había sido criogenizado tras acabar su misión.