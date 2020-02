Robert Redford anuncia el momento exacto en el que se retirará de la actuación

El veterano actor ha hecho el anuncio de su retirada en una entrevista con su nieto Dylan para el Walker Art Center, donde aparecerá en un evento el próximo sábado.

"Tengo dos proyectos en desarrollo, una vez que los acabe voy a decir: 'Vale, adiós a todo eso', y voy a centrarme en la dirección".

Los dos últimos papeles de Robert Redford serán 'Our Souls at Night', junto a Jane Fonda, y 'Old Man With a Gun', un proyecto más ligero junto a Casey Affleck.

Redford, de 80 años, fue preguntado por su sobrino la razón de esta decisión, a lo que el intérprete respondió sin dudar: "me estoy cansando de actuar, soy una persona impaciente".

¿Qué te parece? ¿Echará de menos el cine a Robert Redford?