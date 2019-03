Robert Pattinson, el vampiro que paso de galán seductor a millonario fracasado

Más allá de ser conocido por su personaje de vampiro en la saga de ‘Crepúsculo’, Robert Pattinson se ha mostrado en la pantalla grande en todo tipo de facetas. También ha tenido que hacer de artista, loco enamorado, galán seductor, fracasado y hasta de un millonario sin escrúpulos.

Con motivo del estreno de 'Recuérdame' este martes en el taquillazo de la sexta, hemos hecho un repaso por todos los personajes a los que ha dado vida el actor y los papeles que tiene en marcha.

1. CEDRIC DIGGORY: CAPITÁN DEL EQUIPO

Si, Robert Pattinson hizo un cameo en la saga protagonizada por Daniel Radcliffe. Caracterizado como un chicho valiente y sincero, Cedric era el capitán y buscador del equipo de Quidditch de Hufflepuf durante el tercer y cuarto año de 'Harry Potter' ('Harry Potter y el Cáliz de Fuego' y 'Harry Potter y la Orden del Fénix'). Su trágica muerte por órdenes de Voldemort siempre será recordada por los fans de la saga del mago adolescente.

2. SALVADOR DALÍ: LOCO Y BOHEMIO

En 2008 vimos a Pattinson ponerse el bigote y encarnar a un loco y bohemio Dalí en sus años universitarios. 'Sin Límites', dirigida por Paul Morrison, trata sobre la relación que mantuvo el pintor surrealista con el poeta Federico García Lorca y la convivencia de Dalí, Luis Buñuel y García Lorca en la Residencia de Estudiantes de Madrid.

3. EDWARD CULLEN: VAMPIRO

Todos lo conocemos por Edward, el vampiro vegetariano de piel blanca como el mármol que se enamora de Bella Swan. Robert Pattinson protagonizó las cuatro entregas de esta franquicia que enloqueció a toda una generación y por el que consiguió el reconocimiento del público. Como todo actor que se precie, siempre son recordados por un personaje en concreto y podríamos decir, que éste es el personaje por el que Robert Pattinson será reconocido.

4. JACOP: HUÉRFANO

En 'Agua Para Elefantes' de Francis Lawrence, Pattinson interpreta a Jacob, un joven huérfano, sencillo y de clase baja, que por suerte del destino logra entrar a trabajar de veterinario en el circo de los Hermanos Benzini. En su nuevo trabajo, Jacop se enamora de Reese Witherspoon, la esposa del dueño con la que vive un amor imposible. En esta película, el actor da una imagen más desaliñada al resto de sus personajes.

5. TYLER: JOVEN REBELDE

En 'Recuérdame', dirigida por Allen Coulter, es un joven rebelde neoyorquino con pocas esperanzas y envuelto en multiples conflictos internos que se enamora de Ally Craig de manera inesperada. A través de ese amor empieza a recobrar la confianza en sí mismo y da más sentido a su vida. Pero secretos ocultos entre ellos lo intentan separar.

6. GEORGES: MILITAR Y GALÁN SEDUCTOR

En ‘Bel Ami’, Pattinson interpreta a George Duroy. Un joven que, tras cumplir con el servicio militar y llegar a Paris sin nada en los bolsillos, logra hacerse hueco como reportero en un periódico. Gracias a sus habilidades como galán seductor, enamora a las mujeres de los jefes y se gana una posición importante en la empresa.

7. ERIC: MILLONARIO SIN ESCRÚPULOS

En 'Cosmópolis' de David Cronoenberg, Pattinson interpreta a Eric Parker, un millonario de 27 años que sufre todo un viaje inesperado que lo hace tambalear entre la vida y la muerte mientras va en su limusina a cortarse el pelo. La cinta es una crítica al capitalismo imperante.

PERSONAJES PENDIENTES

8. ERIS MADDOX: A LA CAZA DE SADAM HUSSEIN

En la película 'Mission: Blacklist' Robert Pattinson será un joven soldado estadounidense que desde un puesto de inteligencia tendrá que capturar a Sadam Hussein. La película dirigida por Jesper Ganslandt y Jean-Stéphane Sauvaire se estrenará en 2014.

9. JEROME: CHÓFER DE LIMUSINA

En 'Maps to the Stars' el protagonista de 'Recuérdame' vuelve a viajar en limusina, también de la mano de David Cronenberg, esta vez como chofer. Pattinson regresa para llevar a pantalla una historia sobre la decadencia y la depravación que está viviendo Hollywood. A modo de comedia negra, veremos al actor sufrir en medio de una industria audiovisual que le ha dejado totalmente en la ruina.

10. LAWRENCE DE ARABIA

El pasado mes de marzo comenzó el rodaje de 'Queen of the Desert', la cinta biográfica que narra la vida de Gertrude Bell, una exploradora, escritora, arqueóloga y colaboradora política del Imperio Británcio, al igual que Lawrence. Naomi Watts encarnará a Bell y Robert Pattinson dará vida a T.E Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia.

11. REY: JOVEN CRIMINAL

Junto a Guy Pearce, Robert Pattinson protagoniza 'The Rover', thriller que se centra en Eric (a quien da vida Pearce), un hombre ansioso de obtener venganza contra una banda de criminales que le han robado todo lo que tenía. Sin embargo, se verá obligado a aceptar la ayuda de Rey (Robert Pattinson), el miembro más joven de la pandilla, que ha sido herido en una pelea.

El actor no sólo será criminal en 'The Rover'. También formará pareja criminal con Carey Mulligan en 'Hold On To Me'', un thriller criminal basado en hechos reales que será dirigido por James Marsh. La película girará en torno a una pareja, ellos dos, que secuestran y entierran vivo a un hombre rico con la esperanza de obtener un rescate.

12. ¿CÓMO CHRISTIAN GREY EN 'CINCUENTA SOMBRAS DE GREY'?

Si la versión cinematográfica del libro de E.L. James se mantiene fiel a la descripción del libro, Christian debe ser encarnado por un actor de unos 27 años, pelo cobrizo, alto, de ojos azules y personalidad embaucadora. Hace unos meses saltó la noticia de que Robert Pattinson estaba entre los favoritos.