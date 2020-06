Robert Pattinson siempre ha sabido mimetizarse con cada uno de los personajes que ha interpretado, llegando a ofrecer grandes actuaciones en películas de cine independiente.

Ahora que se enfrenta a la tarea de interpretar a Bruce Wayne en 'The Batman', dirigida por Robert Pattinson, así es como lo afronta, tal y como ha contado en una entrevista con la revista Men's Health, donde también ha hablado de cuál está siendo su entrenamiento para conseguir el físico del superhéroe.

"En cada proyecto en el que me he metido, he llegado a él con ganas de aprender y lograr cosas nuevas. Eso suele ser encarnar a un personaje y alguien que tiene una personalidad diferente a mí; pero asumir una transformación física completa es aún más emocionante", entiende el actor británico, que ahora siente que un personaje como Batman exige también un sacrificio físico.

"Cualquier actor pasará por períodos en los que dudará y se preguntará si puede estar a la altura de un personaje en un guión, o las expectativas que eso conlleva. Porque miras a los verdaderos guerreros del género de superhéroes: Chris Hemsworth, The Rock, Robert Downey Jr., Chris Evans, y te preguntas si te estás poniendo en el lugar equivocado. Sin embargo, habiendo hablado con algunos de ellos, sé que todos están nerviosos cuando se presenta una oportunidad así".

