Robert Pattinson revela cuál es su videojuego favorito (y no es sobre Batman)

'Tenet' es una de las películas más esperadas de este verano, como suele pasar con las películas que anuncia el director Christopher Nolan, debido a las complejas tramas que le gusta desarrollar para ellas. Por si fuera poco, su elección de reparto cuenta con un elenco de actores que han creado mayor expectación por la película si cabe.

En una entrevista para GameSpot, el también protagonista de la ya anunciada película 'The Batman', Robert Pattinson, ha hablado sobre la película junto a su compañera Elizabeth Debicki, pero también se les preguntó por otros detalles que se alejaran un poco más del ámbito profesional, como por ejemplo de su videojuego favorito.

Debicki ha admitido no ser muy fan de los videojuegos, pero Pattinson ha confirmado que sí y su favorito es uno que seguro que no sorprende tanto a sus seguidores, debido a que es uno de los favoritos de muchas personas en todo el mundo, como bien dice el actor: "El mío es el juego favorito de mucha gente: 'Final Fantasy VII'. Todavía uno de los que más… probablemente una de las pocas veces que he llorado en mi vida es cuando Aeris muere", contaba el actor. "Mi primer amor".

La elección del actor y sus sentimientos por la muerte de ese personaje es algo que seguro que mucha gente puede entender desde su propia experiencia, pues a día de hoy sigue siendo uno de los videojuegos mejor valorados.

