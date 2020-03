Robert Pattinson repite con David Cronenberg en 'Maps to the Stars'

A diferencia de lo que ocurría en 'Cosmópolis', en este caso Robert Pattinson no será la única y rutilante estrella sobre la que pivote todo el filme. Y es que 'Maps to the Stars' contará con otros primeros espadas de Hollywood como Julianne Moore, John Cusack o Sarah Gadon, la joven con quien ya trabajó en 'Un método peligroso'.

Es un peculiar thriller que mezcla una historia de fantasmas con una crítica feroz a una sociedad obsesionada en exceso con las celebridades de Hollywood. Basada en un guión de Bruce Wagner, 'Pesadilla en Elm Street 3' de Wild Palms, David Cronenberg lleva tras esta atípica historia desde hace unos seis años y parace que ahora por fin logrará sacar el proyecto adelante.

'Maps to the Stars' comenzará su producción este verano en Los Angeles y Toronto y se presenta en el mercado en Cannes para intentar encontrar distribuidores internacionales.