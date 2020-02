Robert Pattinson quería salir en 'Juego de Tronos' pero solo para un icónico personaje

Héroes, villanos, monstruos, dragones, Theon… La cantidad de personajes interpretables no son pocos en Poniente. Pero Robert Pattinson no se iba a conformar con ser uno de los protagonistas. Jon Snow no es digno para él. El actor de 'Crepúsculo' apunta mucho más alto y se decanta por alguien mucho más entrañable para darle vida en 'Juego de Tronos'.

Conocimos el destino y el origen de Hodor, ese bonachón que acompaña y defiende a Bran bajo cualquier circunstancia. Su dialéctica no era muy extensa, pero esto no supuso un problema a la hora de conquistar a la audiencia. Pero todo podría haber sido muy distinto si el mismísimo Edward Cullen hubiera llevado al joven Stark a sus espaldas (al más puro estilo Bella Swan).

El actor así lo ha afirmado mediante su cuenta de Reddit, cuando una usuaria le ha preguntado si le gustaría salir en 'Juego de Tronos' y a qué personaje interpretaría. "Hodor sin duda". Así de firme ha sido Pattinson en su respuesta, demostrando que él también era un fan del personaje. ¿Irá sujetando puertas por casa a escondidas? No lo sabemos, pero sin duda habría sido muy divertido verle repetir sin parar su nombre.

¿Qué opinará Jacob de todo esto? ¿Querría ser Verano y acompañar a Pattinson más allá del Muro?