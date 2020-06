Robert Pattinson ha retomado su carrera con fuerza tras los últimos proyectos que está realizando. Y es que, aunque siempre ha estado trabajando, en los últimos años el actor ha vuelto a la primera línea con grandes películas a sus espaldas.

De esta forma el que fuese protagonista de 'Crepúsculo' la próxima vez que lo veamos en la gran pantalla será en la nueva película de Christopher Nolan, 'Tenet'. Y, después, se meterá en la piel del murciélago más famoso de todos los tiempo con 'The Batman'.

Probablemente saber que Pattinson será un superhéroe es algo que nadie esperaba ya que en venía haciendo un cine más independiente o películas de corte más serio. Pero, en varias ocasiones el británico ha confesado la ilusión que le hace encarnar al mismísimo Bruce Wayne.

Tanto él como el resto del equipo estaban inmersos en el rodaje de la cinta en Londres a principios de 2020 pero tuvieron que parar con motivo del coronavirus."Realmente tuvimos un ritmo realmente bueno, por lo que fue un poco extraño parar. Pero, de nuevo, es una película difícil. Quiero decir, obviamente es Batman, así que es agradable", dice al respecto al medio 'Total Film'.

Unas semanas de descanso que Robert considera no han estado del todo mal ya que ha podido tomarse su tiempo para centrarse: "Básicamente, pasé directamente de la película de Chris [Nolan] a esto. Y me sentía un poco abrumado de todos modos. Así que tener algo de tiempo libre no es lo peor del mundo. Pero espero que sea más pronto que más tarde, espero que todo esté en un lugar mejor".

Además, Pattinson ha hablado del momento en el que se enteró que iba a protagonizar 'The Batman', una gran noticia que llegó en un día complicado ya que fue cuando empezaba el rodaje de 'Tenet': "El primer día por la mañana", dice. "Fue una locura. Fue un fin de semana muy, muy intenso. Fue una forma loca de comenzar la película de Chris. [Risas] Creo que también estaba haciendo la prueba de pantalla el sábado antes de comenzar".

