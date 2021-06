Robert Pattinson estaría en conversaciones para volver a interpretar a un vampiro tras 'Crepúsculo'

La saga 'Crepúsculo' convirtió a sus protagonistas en un fenómeno mundial que se mantiene vivo más de una década después.

Robert Pattinson ha trabajado de forma incansable para labrarse una carrera que le alejara mucho de ese éxito y del papel de ídolo adolescente con el vampiro Edward Cullen.

Y podría decirse que lo ha conseguido, con proyectos tan diferentes como 'El faro' o 'High Life', 'Tenet' y ahora 'The Batman' el actor es una estrella muy versátil por méritos propios.

Ahora, nuevos rumores han comenzado a surgir que aseguran Pattinson está en conversaciones para volver a encarnar a un vampiro, en este caso al clásico Nosferatu en un nuevo remake.

Según apuntan fuentes a We Got This Covered, el actor está negociando para participar en una versión dirigida por Robert Eggers, con quien ya trabajó en 'El faro'.

Aunque no hay nada confirmado, sí se conoce que Eggers lleva años intentando sacar este proyecto adelante e incluso llegó a revelarse hace años que Anya Taylor-Joy (con quien también trabajó en 'La Bruja') estaba involucrada en la película.

Los fans ya han mostrado su curiosidad, aunque no se haya confirmado la información, al hecho de que Robert esté dispuesto a volver a dar vida a un vampiro. Aunque sobra decir que entre Nosferatu y el protagonista de 'Crepúsculo' hay sendas diferencias.

La presión en 'The Batman'

Por el momento, Pattinson está volcado en el ambicioso proyecto de DC donde encarna al mismísimo Batman. El rodaje de la película no ha estado exento de contratiempos, desde parones en el rodaje debido al coronavirus a rumores de desacuerdos entre el actor y el director Matt Reeves.

Lo cierto es que el propio Pattinson ha confesado la presión a la que se siente sometido por el proyecto, asegurando que "siempre que dice algo" acaba ofendiendo.

Por el momento 'The Batman' tiene previsto su estreno en marzo de 2022, y habrá que esperar para ver si el proyecto es realmente tan diferente y novedoso como se comenta.

