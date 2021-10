Robert Pattinson da detalles sobre su Bruce Wayne en 'The Batman': "Está desesperado"

Los fans de DC han tenido un fin de semana de lo más movidito, con todas las novedades que se han presentado en la DC Fandome. Y sin duda una de las más esperadas era la publicación del nuevo tráiler de 'The Batman', que puedes ver bajo estas líneas.

El nuevo tráiler de 'The Batman' llegó casi al final del evento DC FanDome, ya que era la películas más esperada, y nos ha mostrado nuevas imágenes de los personajes de Robert Pattinson y Zoe Kravitz mucho "más oscuras y grises" así como más acción y tensión entre el Caballero Oscuro y Catwoman.

Pero los seguidores de Bruce Wayne no solo pudieron ver nuevo metraje de la cinta que ha dirigido Matt Reeves. Y es que el mismísimo Robert Pattinson hizo aparición en el evento virtual para hablar sobre el personaje que muy probablemente cambiará su carrera para siempre.

Como ya se intuía de los anteriores avances y de la información que tenemos de la película hasta ahora, esta es la versión más 'verde' de Batman que hemos visto hasta ahora, y se nos presentará como un superhéroe en ciernes. "Sabía que había algo radicalmente distinto a todo lo que habíamos visto antes en las películas", explicó. "Desde el principio, hay desesperación. Realmente está lidiando con la rabia. Todas las peleas parecen muy personales".

"No tiene tanto control sobre su personalidad, la línea entre cuando es Batman y cuando es Bruce no es tan clara", agregó Pattinson. "En otras iteraciones, realmente sabe lo que hace cuando se pone la capa. En 'The Batman' está un poco fuera de control. No ha definido completamente qué es Batman. Se pierde en eso".

Lo que sabemos hasta ahora de 'The Batman'

El pasado 13 de marzo Matt Reeves publicaba una foto que marcaba el último día de rodaje de 'The Batman'. El proyecto ha sufrido varios retrasos debido a la pandemia por coronavirus, y finalmente llegará a los cines el 22 de marzo de 2022.

'The Batman' no será como tal una historia de origen. "Pero sí comenzará en el 'año dos' del surgimiento de Batman. En ese momento, Batman y otros personajes icónicos –Catwoman, Enigma y el Pingüino– aún están en las etapas tempranas de su desarrollo. Al explorar la corrupción en el corazón de la historia, Batman también comienza a descubrir una historia de corrupción dentro de la ciudad y cómo ésta se podría conectar con la adinerada y poderosa familia Wayne", publicó Variety.

Nuevo tráiler de 'The Batman' con escenas "más grises y oscuras" de Robert Pattinson y Zoe Kravitz