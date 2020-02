Robert Pattinson confiesa lo que más odia de la saga 'Crepúsculo'

Las sagas literarias juveniles se convirtieron en una moda de lo más rentable para los grandes estudios. Primero fue 'Harry Potter', a la que le siguieron 'Crepúsculo' y 'Los Juegos del Hambre'. Ninguna de las adaptaciones venideras lograron alcanzar el nivel de estas, ni siquiera 'Divergente', que tendrá su desenlace televisivo. Así que sí, estas franquicias han dominado el cine adolescente durante años y aquí es donde Robert Pattinson no está de acuerdo.

"Cuando salió 'Crépusculo' escuché por primera vez el concepto franquicia", afirma el joven actor. "Franquicia no es una película, es un restaurante de comida rápida". Así pues, Robert Pattinson parece estar en contra de la producción en cadena de Hollywood. El cine es el séptimo arte y, como arte, no debería ser visto como algo de cantidad, sino de calidad. "Todo el mundo estaba en plan 'la franquicia, la franquicia' todo el rato. Y yo estaba en plan: 'Callaos ya'".

Han pasado casi diez años del estreno de la primera parte, por lo que este concepto es algo que debió marcar de forma considerable al actor. Contemplando su trayectoria posterior al triángulo amoroso de vampiros y hombres lobo, parece que Robert Pattinson ha seguido firme a sus creencias y no le hemos vuelto a ver en producciones con la capacidad de convertirse en saga.

El actor ha conseguido algo que no muchos han podido en la historia del cine. Representar a un personaje tan icónico y con una gran horda de seguidores adolescentes no le ha encasillado y ha podido seguir su carrera actoral lejos de Edward Cullen. Próximamente le veremos en 'Good Time', producción que no ha estado exenta de polémica.