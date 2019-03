Robert Pattinson, un conductor de limusina en el rodaje de ‘Maps To The Stars’

Para sorpresa de muchos, el pasado año el director de 'Un método peligroso' o 'Crash' fichaba al chico de la saga Crepúsculo para su nuevo y oscuro proyecto. Después de 'Cosmópolis', que cosechó críticas bastante irregulares, parece que ambos acabaron encantados de conocerse, y ahora repiten en la nueva película de David Cronenberg.

'Maps To The Stars' es un drama que narra la obsesión que se vive en Hollywood por la fama, una crítica sobra la búsqueda de la celebridad en la que también habrá lugar para la comedia. La historia gira en torno a un terapeuta, interpretado por el actor John Cusack, cuyo hijo, ex estrella de televisión está en rehabilitación y cuya hija, papel en el que veremos a Mia Wasikowska, acaba de salir del manicomio.

Es precisamente su retoña la que entablará amistad con Robert Pattinson, a quien después del largo viaje en 'Cosmópolis', Cronenberg vuelva a meter en una limusina, aunque esta vez en el asiento del conductor. El joven actor, al que podemos ver en las imágenes que nos llegan del rodaje de la película con el guion bajo el brazo, se mete en la piel de Jerome, cuya verdadera aspiración es labrarse una carrera como intérprete.

En las fotos del set de rodaje podemos ver a Pattinson acompañado por Julianne Moore, otra de las protagonistas de la película, a la que parece que veremos dando vida a una famosa actriz de Hollywood.

El estreno de 'Maps To The Stars' está previsto para 2014, pero mientras, a Robert Pattinson le podremos ver (por el momento) en dos proyectos más: 'Queen of the Desert', drama biográfico sobre la vida de la viajera Gertrude Bell, y 'The Rover', en la que viajará al desierto de Australia.