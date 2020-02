El que fuera Edward Cullen en 'Crepúsculo', la saga que lo catapultó a la fama, ha cambiado radicalmente de tipo de papeles en la pantalla grande.

Habiéndose inclinado más por el cine independiente y conocido por dedicarse en cuerpo y alma a la preparación de sus excéntricos personajes, Robert Pattinson parece haberlo llevado demasiado lejos.

Su última película, 'Good Time', parece estar rodeada de polémica. Después de la impactante noticia de que Robert Pattinson habría masturbado a un perro para el film, resulta que el actor de Hollywood lo que sí hizo es cometer un delito federal relacionado con dinero falso. Así lo ha confesado el director, Josh Safdie.

"Teníamos billetes falsos que eran tan perfectos que, eh, Rob se lo gastó. Parecía literalmente dinero real. Él estaba tan obsesionado con canalizar su personaje en todo momento que se iba a dar paseos en descansos del rodaje caracterizado. Y después de uno de ellos, se acercó y me dijo 'creo que he cometido un crimen federal. Estoy bastante seguro de que me he gastado 200 dólares del dinero falso'. Es que era muy realista, nuestro equipo de atrezzo estaba muy muy obsesionado con asegurarse de que daba el pego".

Aunque queda claro que su intención fue un accidente, el delito sigue estando ahí, así que no sabemos qué haría Robert Pattinson al darse cuenta (o en qué se gastó 200 dólares en un paseo de rodaje).