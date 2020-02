Robert Pattinson y Carey Mulligan, pareja criminal en 'Hold On To Me'

Robert Pattinson quiere pasar página de su etapa 'Crepúsculo' y suma a su ya abultada agenda un nuevo proyecto en el que compartirá protagonismo con Carey Mulligan.

Ambos ya han firmado para protagonizar 'Hold On To Me', un thriller criminal basado en hechos reales que será dirigido por James Marsh. Poco se sabe de la película aunque todo indica a que girará en torno a una pareja joven, que secuestran y entierran vivo a un hombre rico con la esperanza de obtener un rescate.

Todavía no ha comenzado el rodaje y ya se suma así a la larga lista de proyectos que ambos tienen pendientes de estreno. A Pattinson todavía le queda uno de los estrenos más esperados del año: 'Amanecer Parte 2', última entrega de la franquicia. El actor estará en Madrid para despedirse de todos sus fans junto a sus compañeros de reparto Kristen Stewart y Taylor Lautner.

El actor tiene otros dos estrenos para el próximo año: 'The Rover', un Western futurista y 'Mission: Blacklist', thriller basado en hechos reales. Y para el 2014, el actor ya empieza a tener citas en su agenda con el estreno de 'Queen of the Desert' en la que compartirá cartel con Naomi Watts.

Por su parte, Mulligan se dejará ver el próximo verano en 'The Great Gatsby', nueva adaptación de la novela de F. Scott Fitzgerald donde estará junto a Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire. También protagonizará el drama erótico, 'I Walk With The Dead' que está previsto para el 2013 y para terminar, 'Inside Llewyn Davis', drama musical en el que comparte cartel con Justin Timberlake y que está previsto para este año.