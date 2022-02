Tanto Bruce Wayne como su álter ego, Batman, son dos personajes complejos, pero que ya han sido varias veces interpretados en el cine. Hay ejemplos en las últimas cuatro décadas de ello, cada actor con sus matices. Pero Robert Pattinson cree que la versión que se encontrarán los fans en el cine será muy diferente: "La primera toma es tan distinta a cualquier otra película de Batman que tiene un ritmo totalmente diferente". El actor inglés ha concedido una entrevista a GQ en la que ha abordado la psicología de este Batman y cómo se sintió al interpretarlo.

Los retrasos en la cinta de Matt Reeves se prolongaron debido a una lesión en la muñeca del actor, por la pandemia del coronavirus y más tarde por el propio positivo de Robert Pattinson: "Estaba muy, muy, muy muerto después. Acabo de mirar una foto mía de abril y me veía verde", ha confesado el intérprete sobre cómo se encontraba después de terminar 18 meses de rodaje el pasado abril.

Robert Pattinson y Zoe Kravitz en 'The Batman' | Warner Bros.

"La naturaleza de la filmación fue muy aislada, siempre rodando de noche, muy oscuro todo el tiempo, y me sentí muy solo. Incluso estando con el traje todo el tiempo. Realmente no se te permite salir del estudio con el traje puesto, así que apenas sabía lo que estaba pasando afuera", ha desvelado añadiendo que era una "burbuja dentro de una burbuja" el set a las afueras de Londres.

Sobre el aura que rodea a la historia de 'The Batman', el protagonista de 'El faro' la calificó como una película "triste": "Hay un momento en el que Bruce dice: 'Este es el legado de mi familia. Si no hago esto, entonces no hay nada más para mí. Siempre lo interpreto como 'No hay nada más', como, 'No tengo un propósito'. Como: 'Me voy'. Y creo que eso lo hace mucho más triste. Es una película triste. Se trata de él tratando de encontrar algún elemento de esperanza en sí mismo, y no solo en la ciudad".

"No tiene una personalidad de playboy en absoluto, por lo que es un bicho raro como Bruce y un bicho raro como Batman, y seguí pensando que tiene un sesgo más nihilista. Porque, normalmente, en todas las otras películas, Bruce se va, entrena y regresa a Gotham creyendo en sí mismo, pensando, voy a cambiar las cosas aquí", ha explicado el actor aunque ha afirmado que su personaje "ha tenido un pequeño colapso" en la historia. "No es algo saludable lo que ha hecho. Casi como una adicción a las drogas", ha comparado, lo que recuerda a las palabras que dijo Matt Reeves sobre su inspiración en Kurt Cobain para el papel.

Además, sobre el aspecto detectivesco visto en los tráilers, Pattinson ha revelado que la intención del director fue hacer "una historia de detectives de los 70, como 'La conversación'", de Francis Ford Coppola: "Ni siquiera sabía que Batman era 'el mejor detective del mundo'. No había escuchado eso en mi vida antes".

Junto a Robert Pattinson, le acompañan Zoë Kravitz como Catwoman, Paul Dano como Enigma o Colin Farrell como El Pingüino.

