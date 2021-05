Robert De Niro se lesiona una pierna durante el rodaje 'Killers Of The Flower Moon'

Según recoge el medio 'ET Online', el actor Robert de Niro habría tenido que regresar a Nueva York durante una temporada después de lesionarse la pierna durante el rodaje de su nueva película 'Killers Of The Flower Moon' en Oklahoma.

Otros medios como 'Variety' afirman que el actor estaba herido pero no hay noticias de cómo de grave podría haber sido la lesión. El incidente ocurrió en su tiempo libre, no en pleno rodaje, confirma una fuente.

Sobre si se retrasará la producción, una fuente cercana a De Niro afirma a 'TMZ' que todo seguirá desarrollándose según lo previsto y que de momento no habrá retrasos ya que el actor ya ha rodado las escenas que tenía programadas hasta ahora.

¿De que tratará 'Killers Of The Flower Moon'?

La historia, dirigida por el cineasta Martin Scorsese, tratará sobre los asesinatos en la vida real de los miembros de la tribu india Osage en la década de 1920 en el estado norteamericano de Oklahoma. Después de encontrarse grandes cantidades de petróleo en el territorio esta tribu, sus miembros se volvieron repentinamente muy ricos.

Los agentes federales que investigaban los asesinatos también fueron asesinados. Estos asesinatos fueron uno de los primeros casos importantes del recién creado FBI.

Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, tío y sobrino

De Niro interpretará al vaquero William Hale, un personaje importante en la historia ya que el FBI descubrió que algunos de los asesinatos fueron cometidos por una banda de la que William Hale era el líder.

Además, el actor Leonardo DiCaprio dará vida a Ernest Burkhart, el sobrino de William Hale.

DiCaprio publicó recientemente en su cuenta oficial de Instagram la primera fotografía de la película.

El rodaje tuvo que detenerse un tiempo

El rodaje de 'Killers Of The Flower Moon' iba a comenzar inicialmente en marzo de 2020, pero se detuvo debido a pandemia por el coronavirus. Después se anunció que la nueva fecha para iniciar el rodaje de la película sería en febrero de 2021. Lo que significa que lo más probable es que no podamos disfrutar de la película en la gran pantalla antes de 2022.

Seguro que te interesa:

Deudas y un divorcio millonario: Robert De Niro, obligado a trabajar sin descanso a los 77 años porque está en la ruina