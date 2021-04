Robert de Niro iba a protagonizar 'Big' antes que Tom Hanks: "Era un poco más una película de terror"

Tom Hanks se convirtió en uno de los actores más queridos en la década de los 80 con varias películas que marcaron el cine de la época como: 'Esta casa es una ruina' o 'Un, dos, tres... Splash' pero una de las más recordadas es la de 'Big'.

La película de 1988 dirigida por Penny Marshall cuenta la historia de un Josh Baskin, un chico de 13 años quien se convierte en un adulto de 30 tras echar una moneda en una máquina de deseos.

Tom Hanks era el encargado de dar vida a Josh en su versión adulta mientras que David Moscow lo hacía en la joven. El reparto se completaba con John Heard, Jared Rushton o Elizabeth Perkins.

Perkins interpretaba a Susan, la empleada de MacMillen Toy Company donde acaba trabajando Tom Hanks gracias a su visión infantil que tenía de los videojuegos.

Pues bien, ahora Elizabeth Perkins ha confesado a Andy Cohen en una entrevista para su programa 'Watch What Happens Live' que la película iba a ser muy diferente y que Tom Hanks no iba a ser el encargado de protagonizarla.

Elizabeth Perkins y Tom Hanks en 'Big' | 20th Century Fox

Más oscura y con Robet de Niro

Elizabeth Perkins revela que Rober de Niro fue la primera opción para interpretar el papel de Josh pero finalmente no pudo por tenas de agenda: "Robert De Niro fue elegido para el papel de Josh en la película 'Big'. Se vino abajo porque tenía un conflicto de programación, y luego fueron con Tom Hanks".

Pero este no era el único gran cambio con la película que luego vimos en la gran pantalla. Y es que Elizabeth afirma que era mucho más terrorífica: "Es como una película totalmente diferente en mi cerebro con Robert De Niro, y oscura".

"[De Niro] estaba más malhumorado. Era un poco más como una película de terror", comentó. "Robert De Niro deambulando por las calles de Nueva York. Lo que Tom Hanks aportó fue mucho más ligero", termina diciendo.

Robert De Niro | Getty

La experiencia de Tom Hanks en 'Big'

Hace años Tom Hanks habló para 'Film Comment' donde explicó cómo se enfrentó a este personaje: "Lo llamábamos INSH: inocencia y timidez. Los dos rasgos dominantes de este chico... Ensayamos más en 'Big' que en cualquier película que haya hecho, durante unas tres semanas antes de empezar, hasta el punto de casi quedarnos insensibles. Pero a la larga ayudó porque una vez que lo he hecho de tantas formas diferentes, te deshaces de todos sus malos hábitos".

