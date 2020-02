Robert De Niro apoya a Meryl Streep y su discurso de los Globos de Oro con esta emotiva carta

Tras recibir el premio Cecil B. De Mille en los Globos de Oro 2017, Meryl Streep enunció un reivindicativo discurso en donde, entre otras cosas, criticó a Donald Trump por su ideas sobre los extranjeros y la libertad de prensa.

Entre las reacciones que generaron las palabras de la actriz, el presidente electo de Estados Unidos la contestaba al día siguiente en las redes sociales, llamándola "una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood" y "lacayo de Hillary".

Sin embargo, Robert De Niro ha apoyado a la que fue su compañera de reparto en cuatro películas, y ha compartido esta carta abierta a través de la revista People:

"Meryl, lo que dijiste fue genial. Necesitaba ser dicho y y tú lo hiciste de manera muy bella. Merece todo el respeto que lo hicieras mientras el mundo estaba celebrando tus logros. Comparto tus sentimientos sobre gente de mala calaña y abusones. Ya basta. Con tu elegancia e inteligencia tienes una potente voz que inspira a los demás a alzar la suya para que sea escuchada también. Es muy importante que TODOS alcemos la voz. Te queremos, Rob".

Así el actor se ha unido a las críticas de Meryl hacía Donal Trump donde explicó en los Globos de Oro, que "Hollywood se nutre con gente de fuera y extranjeros. Si les echas, no tendrás nada que ver más allá del fútbol y las artes marciales mixtas, que no son artes". También mencionó el suceso en el que Donald Trump se burló de un periodista discapacitado de The New York Times, asegurando que "el poco respeto invita al poco respeto. La violencia incita a la violencia. Cuando los poderosos usan su posición para acosar a otros, perdemos todos".