Robert Downey Jr. y Matt Damon, en lo nuevo de Christopher Nolan 'Oppenheimer': Estos son todos los detalles

Christopher Nolan vuelve a la gran pantalla con su nueva película que 'Oppenheimer' y poco a poco llegan novedades que hacen que los fans del director tengan más ganas que nunca de la nueva cinta de Nolan.

La película se centrará en el físico estadounidense Robert Oppenheimer, que estaba al frente del Laboratorio de los Alamos y del proyecto Manhattan, el cual terminó por desembocar en la creación de la bomba atómica. Además, hay que tener en cuenta que la película se basará en la novela 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer'.

Por el momento Nolan tiene previsto lanzar la película el 21 de julio de 2023 de manera exclusiva en cines. Esta fue una de las exigencias para que Nolan firmase el trato con Universal ya que últimamente las películas tienen problemas con las ventanas de exhibición con el auge de las platagormas.

El espectacular reparto de 'Oppenheimer': Robert Downey Jr. y Matt Damon se unen al plantel

Uno de los grandes atractivos de 'Oppenheimer' es, además de conocer que Christopher Nolan está detrás del proyecto, saber el reparto con el que contará la cinta. En primer lugar el protagonista será Cillian Murphy. El actor ya es un viejo conocido de Nolan en algunas de sus películas apareciendo en 'Batman Begins', 'Origen' o 'Dunkerque'.

Actualmente 'Oppenheimer' estaría negociando con Emily Blunt para que se uniese al reparto, aunque esto todavía son rumores. Pero mientras los fans esperan a saber si Blunt llega al plantel, ya han confirmado a dos superestrellas de Hollywood.

Estas son ni más ni menos que Robert Downey Jr. y Matt Damon. Desde que Robert abandonase el MCU le hemos podido ver en 'Dolittle'. Además, el actor también ha estado involucrado en la tercera entrega de 'Sherlock Holmes', que llegará este 22 de diciembre. Por su parte Matt Damon ha aparecido en 'Cuestión de sangre' y 'El último duelo'.

