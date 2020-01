La vida de Robert Downey Jr (Tony Stark) ha cambiado mucho desde que se alejó del Universo Marvel tras la muerte de Iron Man, uno de los superhéroes más querido de la Casa de la Ideas. El intérprete se encuentra actualmente promocionando su próxima película 'Las aventuras del Doctor Dolittle', en la que se narran las aventuras de una familia y podemos ver al actor en un ámbito muy distinto al que le asociamos normalmente.

A pesar de que el papel de superhéroe ha catapultado a la fama al actor, esta no ha sido su única interpretación estelar. Robert Downey Jr ha hecho otras actuaciones como la de Charles Chaplin en 'Chaplin' o Kirk Lazarus en 'Tropic Thunder: ¡Una guerra muy perra!' y aunque ambos trabajos supusieron su nominación al Oscar, sus seguidores recuerdan su papel en esta última película por toda la polémica que se creó alrededor.

En la cinta que fue dirigida por Ben Stiller, Downey tuvo que pintarse la piel de un color bastante más oscuro al suyo para dar vida al afroamericano Lazarus. Esto sentó en Estados Unidos como un jarro de agua fría y todo el peso de las críticas tuvo que soportarlo el actor, ya que se comentó que podría haber encontrado alguna otra forma interpretar a un personaje de otra raza sin ser racista.

Ahora, casi 12 años después, el propio Downey Jr ha hablado sobre el papel que realizó y ha dejado planchados a todos los que criticaron su papel. "Tuve que ser negro en mi mente durante un verano, así que trabajé duro. Ben sabía exactamente cuál era la visión de esto, lo ejecutó, era imposible que la película no se convirtiese en una pesadilla ofensiva. Y el 90% de mis amigos negros dijeron: 'Tío, es genial'. No puedo estar en desacuerdo con lo otros, pero yo sabía dónde estaba mi corazón. Creo que nunca hay una excusa para hacer algo que está fuera de lugar y fuera de su tiempo, pero a mí, no me vino bien. Creo que tener una psicología moral es el primer trabajo. A veces, solo tienes que decir: 'Sí, me desanimé'. En mi defensa, 'Tropic Thunder' trata de lo mal que estaba el 'blackface', así que hago una excepción", explicó el propio autor. Además, confesó que su madre le advirtió de este papel: "Mi madre estaba horrorizada. 'Bobby, te lo digo, tengo un mal presentimiento sobre esto', me dijo. Yo le contesté: 'Sí, yo también, mamá'".

