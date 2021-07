Robert Downey Sr., padre de Iron Man, muere a los 85 años y su hijo se despide con este mensaje: "Papá se fue en paz"

Robert Downey Sr. fue cineasta durante las décadas de los años 60 y 70 y uno de los artistas audiovisuales más alborotadores del momento. Robert también fue actor, pero es más conocido por su faceta como director de películas underground siendo clave en este movimiento contra el cine hollywoodense. Ahora, Downey Senior ha fallecido este 7 de julio de 2020 a los 85 años enfermo de Parkinson.

Robert vivió en Nueva York ejerciendo su profesión como actor y director de cine realizando películas de culto para el cine underground como 'Putney Swope' y actuando en otras obras como 'Boogie Nights' o 'Magnolia'.

Ha sido su hijo Robert Downey Jr., el actor de Iron Man en Marvel, uno de los encargados en hacer pública la triste noticia a través de sus redes sociales donde ha compartido un emotivo mensaje despidiéndose de él: "RIP Bob D. Sr. 1936-2021... Ayer por la noche, papá se fue en paz mientras dormía, después de años de soportar los estragos que le causaba el Parkinson".

"Era un verdadero inconformista y permaneció notablemente optimista en todo momento. Según mis cálculos de mi madrastra, estuvieron felizmente casados poco más de 2000 años. Rosemary Rogers-Downey eres una santa y nuestros pensamientos y plegarias están contigo", dice junto a una foto de su padre de joven.

Algunas obras de Robert Downey Sr.

Un cineasta de culto para el género underground que surge en contraposición al cine de Hollywood, así era Robert Downey Sr.. Empezó a hacer cine durante los años 60 con películas como 'Balls Bluff', 'Babo 73' o 'No more excuses'. Estas primeras obras se calificaron como "anárquicamente caprichosas y contractuales'", según The Village Voice.

Más adelante durante los 70, trabajó para Joseph Papp y el Teatro público de Nueva York, haciendo obras como 'Sticks and Bones' o 'Moment to Moment' una comedia con un sentido del humor un tanto peculiar.

Ya en la década de los 80 realizó la película 'Up the Academy' que fue un intento por imitar el éxito de 'Animal House' de John Belushi. También nos regaló 'America' en el 86' y la comedia 'Rented Lips' en el 88'.

