Samantha Barbash, una stripper de Nueva York, ha inspirado el personaje de Ramona, interpretado por Jennifer Lopez, en 'Hustlers' ('Estafadoras de Wall Street'). Ahora ella exige una compensación económica.

'Hustlers' ('Estafadoras de Wall Street') está basada en un artículo de la revista New York de 2015 en el que se narraba cómo un grupo de strippers de la ciudad estafó a ricos magnates de Wall Street. Allí Samantha Barbash contó su versión de la historia que dos años después la sentenció a cinco años de libertad condicional. Su relato inspiró para crear el personaje de Ramona, que ha interpretado Jennifer Lopez.

Ahora, tras el estreno de la película en EEUU con gran éxito de taquilla, la mujer ha decidido exigir una compensación por haber contado su vida. Su abogado, Bruno Gioffre, ha explicado que Barbash rechazó ofertas anteriores para contar los hechos y que el personaje de JLo en la película es "una violación flagrante de sus derechos".

"Básicamente me han robado mi historia. Yo no firmé la cesión de mis derechos. No estaba regalando mis derechos al cine y la televisión. JLo no trabaja gratis, ¿por qué tendría que hacerlo yo?", ha explicado la propia Barbara.

Hay que puntualizar que ni su nombre ni el de otros personajes fueron usados en 'Estafadoras de Wall Street'. La película se vende como 'inspirada por una historia real' pero no es precisa al 100% con lo sucedido.

