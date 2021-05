"Rizos": Tom Holland ('SpiderMan') muestra su pelo al natural mientras disfruta de sus vacaciones en casa

Tom Holland anunció hace unos meses que tras terminar el rodaje de 'SpiderMan: No Way Home' se tomaría unas vacaciones, como así ha hecho. Y es que el joven actor no ha parado de trabajar, pues ha ido encadenando una producción con otra sin tener apenas tiempo de descansar.

Ahora Holland se encuentra en casa con su familia, en Reino Unido, y está disfrutando de esas ansiadas vacaciones. Así, en los últimos días el actor ha disfrutado de placeres domésticos como tocar la guitarra, como puedes ver en el vídeo de abajo, o salir a jugar al golf.

Además, después de tanto cambio de imagen al pasar de una película a otra, Holland ha decidido dejar crecer ahora su pelo y mostrarlo al natural. Así, en las últimas horas el joven artista ha mostrado en sus Stories esta imagen.

Tom Holland | Instagram (@tomholland2013)

"Rizos", dice Tom Holland en la publicación de Instagram. Lo cierto es que este corte de pelo le hace parecer más joven y nos recuerda a aquel niño que conocimos en 'Lo imposible', de Bayona.

¿Cómo crees que le queda mejor? Con sus rizos naturales o peinado hacia atrás?

Seguro que te interesa:

Tom Holland ('SpiderMan') publica unos vídeos tocando la guitarra de Ed Sheeran y enamora a medio Internet