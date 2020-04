"Me sentía muy cansada, muy enferma, muy incómoda, y entonces empezó la fiebre. Sentí escalofríos como no había tenido nunca. También me di cuenta de que estaba perdiendo mis sentidos del gusto y el olfato".

Así ha relatado Rita Wilson a CBS Morning cuáles eran los síntomas que tenía al contraer coronavirus. La actriz ha contado también que su marido, Tom Hanks, tuvo síntomas más leves, que no llegó a tener fiebres muy altas y no perdió los sentidos del olfato y el gusto.

Aunque no saben quién les transmitió la enfermedad, los médicos les informaron de que lo más probable es que fuera alguien con quien Rita Wilson y Tom Hanks estuvieron al mismo tiempo durante su estancia en Australia.

Wilson también ha explicado que nadie de su círculo cercano, familiares, compañeros de trabajo y amigos, ha dado positivo en coronavirus.

Seguro que te interesa:

Así son los 4 hijos de Tom Hanks, y el más desconocido es clavado al actor