Rita Moreno conoció al actor Marlon Brando cuando tenía solo 22 años en el rodaje de 'Désirée' en 1954, momento en el que empezaron una tormentosa relación de idas y venidas que duró 8 años.

Rita ha hablado en varias ocasiones de lo que sufrió durante estos años junto a Marlon Brando. Así, recientemente fue al programa 'The View' donde comentó que salió por despecho con Elvis Presley tras saber que Marlon Brando le era infiel. Una historia que puedes ver en el vídeo de arriba.

Pero, ahora, en una entrevista junto a Jessica Chastain durante el la conversación de 'Actors on Actors' de Variety Rita Moreno ha confesado uno de los momentos más duros que vivió junto al actor de Hollywood.

Marlon Brando en 1954 como Napoleón Bonaparte | Getty

"Era emocionante estar con Marlon. ¡Dios mío era emocionante!", recuerda Moreno. "Él era extraordinario de muchas, muchas maneras, pero él era un mal tipo. Él era un mal tipo en lo que se refiere a las mujeres. Yo era una persona tan diferente entonces".

Para seguir diciendo cómo Marlon llegaba a manipularla y maltratarla. Una series de abusos que hicieron que Rita intentara suicidarse: "Yo podía leerlo como un libro y por eso él me amaba, y por eso él me maltrató de tantas maneras. Yo intenté terminar con mi vida tomando pastillas en su casa. Así fue que traté de hacerlo".

Después de romper su relación de forma definitiva Moreno y Brando coincidieron de nuevo en la película 'The Night of the Following Day' en 1969, momento en el que Marlon intentó convencerla de volver con él.

"Lo interesante es que él quería volver", afirma la actriz. "Yo ya estaba casada. Tenía una hija hermosa, Fernanda. Él estaba listo para intentarlo de nuevo", recuerda. "Yo no quería eso, pero él sí. Creo que el perdió una gran parte de si mismo. La puerta buena de él, el buen Marlon que Rita amaba. Era muy complicada", concluye.