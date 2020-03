¿'Gladiator 2'? Ridley Scott lo tiene todo listo para traer de vuelta a Russel Crowe como Maximus

Ridley Scott parece estar dispuesto a explotar al máximo sus grandes éxitos. Tras confirmar que tiene intenciones de realizar nuevas entregas de 'Alien', el director ha dejado entrever que podría traer de vuelta uno de sus mayores taquillazos: 'Gladiator'.

"Ya he tenido esta conversación con el estudio, y me decían: '¡Pero está muerto!', y yo les decía que había encontrado una forma de traerlo de vuelta. No sé si llegará a pasar o no. 'Gladiator' se hizo en el 2000, así que Russell ha cambiado un poco desde entonces. De hecho está haciendo algo ahora mismo, pero estoy intentando que vuelva conmigo" cuenta el director en declaraciones a Entertainment Weekly.

Y es que Maximus, personaje protagonista interpretado por Russell Crowe, fallecía al final de la primera entrega. Por lo que es toda una incógnita qué se le estará pasando por la cabeza a Ridley, para poder hacer una nueva película con el actor neozelandés.

'Gladiator' recaudó 457 millones de dólares en todo el mundo y ganó 5 Oscars, incluidos Mejor Película y Mejor Actor.