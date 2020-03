Ridley Scott quiere a Jack Nicholson para su próxima película

Hace 7 años que vimos por última vez a Jack Nicholson. '¿Cómo saber si es amor?' fue la última película en la que le pudimos ver, y desde entonces toda clase de rumores sobre retirada definitiva y enfermedades importantes han estado rodeado al mítico actor. Sin embargo, recientemente supimos que Jack volvería a la gran pantalla con el remake de 'Toni Erdmann' y ahora acabamos de conocer que podría aparecer en el próximo gran proyecto de Ridley Scott .

'All the Money in the World' es la nueva película que rodará el legendario director y que comenzará a grabarse el próximo mes de mayo. A sus casi 80 años, Ridley Scott está inmerso en numerosos proyectos de gran magnitud. Recientemente confirmaba que su intención era hacer unas cuantas películas más de 'Alien' y hace unos días confirmaba que estaba dispuesto a rodar la secuela de 'Gladiator'. El director parece estar viviendo una segunda juventud y estar dispuesto a despedirse del cine con las botas puestas.

'All the Money in the World' narra el secuestro del nieto de John Paul Getty y los intentos de su madre para conseguir que el abuelo del chico pagara el millonario rescate. John Paul Getty fue un empresario del petróleo con fama de ser el hombre más rico del mundo, que inicialmente se negó a colaborar con los secuestradores.

Ridley Scott estaría tanteando a Natalie Portman para que forme parte del reparto, sin embargo recientemente conocimos que la actriz podría rodar la próxima película de 'Millenium', lo que complicaría su intervención en esta cinta.